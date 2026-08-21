Le club cuisine de la nature à l’assiette COMPLET! Altenach

Informations pratiques

Altenach

Le club cuisine de la nature à l’assiette COMPLET!

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

COMPLET!

ATELIER COMPLET!

La Maison de la Nature vous propose 5 séances de découverte de la cuisine, ouvertes à tous les publics, débutants comme cuisiniers confirmés.

CUISINER AUTREMENT et ENSEMBLE

Dans une ambiance conviviale, chacun met la main à la pâte pour apprendre, expérimenter et partager de nouvelles idées culinaires.

Au fil des saisons, nous explorerons une cuisine

• locale, privilégiant les producteurs et les produits de notre territoire ;

• de saison, pour retrouver le rythme naturel des récoltes ;

• végétale, gourmande, colorée et accessible à tous ;

• biologique, lorsque cela est possible ;

• écoresponsable, en limitant le gaspillage alimentaire et les emballages.

Chaque séance sera consacrée à la réalisation de plusieurs recettes, à la découverte d’astuces pour cuisiner au quotidien de manière plus durable, ainsi qu’à des échanges autour de l’alimentation, de la nutrition, de l’environnement !

Le repas sera ensuite dégusté ensemble dans la convivialité, avec la possibilité de repartir avec les recettes et de nombreuses idées à reproduire à la maison.

Programme 2026-2027

• 19 septembre 2026 Cuisiner au feu de bois (18h-21h)

• 21 novembre 2026 Epicerie maison (10h-13h)

• 12 décembre 2026 Repas de fêtes… au naturel (10h-13h)

• 13 février 2027 Délices fermentés (14h-17h)

• Avril-mai 2027 Cuisine sauvage (à définir)

Inscription obligatoire à l’ensemble du programme

Informations pratiques

• Places limitées à 14 personnes

• À partir de 7 ans

• Matériel et ingrédients compris

• Apporter un tablier et des contenants pour emporter les restes !

• Télécharger la plaquette du club cuisine De la Nature à l’Assiette

Vous souhaitez devenir membre du club ?

Contactez Emilie Jaquet pour plus d’information et vous inscrire ! Par mail à contact@maison-nature-sundgau.org ou par téléphone au 03 89 08 07 50. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire via notre agenda en ligne pour l’ensemble du programme par ici. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

L’événement Le club cuisine de la nature à l’assiette COMPLET! Altenach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau