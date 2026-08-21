Le club cuisine de la nature à l’assiette COMPLET! Altenach
samedi 19 septembre 2026 · Altenach
Informations pratiques
Altenach
Le club cuisine de la nature à l’assiette COMPLET!
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
COMPLET!
ATELIER COMPLET!
La Maison de la Nature vous propose 5 séances de découverte de la cuisine, ouvertes à tous les publics, débutants comme cuisiniers confirmés.
CUISINER AUTREMENT et ENSEMBLE
Dans une ambiance conviviale, chacun met la main à la pâte pour apprendre, expérimenter et partager de nouvelles idées culinaires.
Au fil des saisons, nous explorerons une cuisine
• locale, privilégiant les producteurs et les produits de notre territoire ;
• de saison, pour retrouver le rythme naturel des récoltes ;
• végétale, gourmande, colorée et accessible à tous ;
• biologique, lorsque cela est possible ;
• écoresponsable, en limitant le gaspillage alimentaire et les emballages.
Chaque séance sera consacrée à la réalisation de plusieurs recettes, à la découverte d’astuces pour cuisiner au quotidien de manière plus durable, ainsi qu’à des échanges autour de l’alimentation, de la nutrition, de l’environnement !
Le repas sera ensuite dégusté ensemble dans la convivialité, avec la possibilité de repartir avec les recettes et de nombreuses idées à reproduire à la maison.
Programme 2026-2027
• 19 septembre 2026 Cuisiner au feu de bois (18h-21h)
• 21 novembre 2026 Epicerie maison (10h-13h)
• 12 décembre 2026 Repas de fêtes… au naturel (10h-13h)
• 13 février 2027 Délices fermentés (14h-17h)
• Avril-mai 2027 Cuisine sauvage (à définir)
Inscription obligatoire à l’ensemble du programme
Informations pratiques
• Places limitées à 14 personnes
• À partir de 7 ans
• Matériel et ingrédients compris
• Apporter un tablier et des contenants pour emporter les restes !
• Télécharger la plaquette du club cuisine De la Nature à l’Assiette
Vous souhaitez devenir membre du club ?
Contactez Emilie Jaquet pour plus d’information et vous inscrire ! Par mail à contact@maison-nature-sundgau.org ou par téléphone au 03 89 08 07 50. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire via notre agenda en ligne pour l’ensemble du programme par ici. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le club cuisine de la nature à l’assiette COMPLET! Altenach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Altenach (Haut-Rhin)
- Jeux de société en matière naturelle Familles Altenach 27 août 2026
- Chantier bénévole participatif Altenach 15 septembre 2026
- Stammtisch-Atelier Techniques de conservation des produits du jardin Altenach 19 septembre 2026