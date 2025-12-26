LE CLUB DU DISQUE KATE BUSH, THE KICK INSIDE, Montpellier

LE CLUB DU DISQUE KATE BUSH, THE KICK INSIDE

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

Une fois par mois et après une brève présentation, un album incontournable

vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci Kate Bush, The kick inside

Premier album studio de Kate Bush, sorti en 1978 alors qu’elle n’avait que 19 ans, The kick inside révèle une artiste à la créativité hors norme, oscillant entre l’art-pop et le rock progressif. Au-delà du succès mondial de Wuthering Heights , Kate Bush y aborde avec une égale réussite le reggae, le rock pur ou la ballade orchestrale. Sa voix extraordinaire, passant de la délicatesse aérienne à une puissance dramatique, créant une identité sonore immédiatement reconnaissable. L’album s’est imposé immédiatement comme un jalon du rock féminin.

