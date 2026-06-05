Montpellier

VIDE DRESSING ADRA

Place du Nombre d’Or Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vide dressing dimanche 14 juin de 9h à 13h30

Vide dressing dimanche 14 juin de 9h à 13h30

Place du Nombre d’Or, 34000 Montpellier

Pour réserver un emplacement, envoyer un mail à adra34000@gmail.com

10€ l’emplacement .

Place du Nombre d’Or Montpellier 34000 Hérault Occitanie adra34000@gmail.com

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English :

Dressing room sale Sunday June 14, 9 a.m. to 1:30 p.m

L’événement VIDE DRESSING ADRA Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER