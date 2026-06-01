Visite guidée courte du Musée des Moulages, Musée des Moulages, Montpellier

Visite guidée courte du Musée des Moulages Samedi 13 juin, 10h30, 11h30, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Musée des Moulages Hérault

Visite gratuite ouverte à tous, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

En suivant le parcours du Musée des Moulages, remontez le temps jusqu’au XIXe siècle, quand l’archéologie n’était encore qu’une discipline naissante et quand les moulages permettaient aux étudiants de Montpellier d’appréhender l’évolution de l’art grec, des influences de l’Égypte pharaonique à l’héritage de l’Empire romain.

Musée des Moulages Université de Montpellier Paul-Valéry, route de Mende, 34090 Montpellier Montpellier 34090 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie +33 (0)4 67 14 54 86 https://www.univ-montp3.fr/fr/musee-des-moulages Musée universitaire à vocation pédagogique, le Musée des Moulages a été créé en 1890 dans l’objectif de conserver et d’exposer les collections d’étude liées à l’enseignement de l’Archéologie. Inauguré à l’occasion du VIe centenaire de l’Université de Montpellier, le musée a été installé dans le Palais de l’Université, siège de la faculté des Lettres. L’achat, en 1904, de la collection de moulages du chanoine Didelot de Valence a permis d’élargir les périodes historiques présentées et d’introduire l’art médiéval. Tramway Ligne 5 – Arrêt Université Paul Valéry

Tramway Ligne 1 – Arrêt Saint-Eloi

En suivant le parcours du Musée des Moulages, remontez le temps jusqu’au XIXe siècle, quand l’archéologie n’était encore qu’une discipline naissante et quand les moulages permettaient aux étudiants à…

© Musée des Moulages – UMPV