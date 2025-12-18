PANAME COMEDY CLUB EN TOURNÉE Montpellier

PANAME COMEDY CLUB EN TOURNÉE

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – 42 EUR

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Le Paname Comedy Club s’exporte dans toute la France avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous pour une heure de stand-up inoubliable, avec les meilleurs humoristes du moment. Qu’ils soient drôles, incisifs, hilarants, redoutables ou tout simplement charmants, chaque artiste promet de vous faire rire aux éclats.

Le Paname Comedy Club, situé en plein cœur de Paris, est l’un des comedy clubs les plus réputés de la capitale. Depuis sa création, il s’est imposé comme un lieu incontournable pour découvrir les meilleurs talents du stand-up, autant émergents que confirmés.

à 20h30

Sur réservation

Réservation place pmr

Allo au 09 72 41 79 28 .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

The Paname Comedy Club expands throughout France with an exceptional program. Join us for an unforgettable hour of stand-up, with the best comedians of the moment. Whether funny, incisive, hilarious, fearsome or simply charming, each artist promises to make you laugh out loud.

