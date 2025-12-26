LE CLUB DU DISQUE MICHAEL JACKSON, THRILLER, Montpellier

LE CLUB DU DISQUE MICHAEL JACKSON, THRILLER

Découvrez tous les mois un album incontournable en intégralité.

vous est proposé en écoute intégrale. Les paroles traduites seront également projetées à l’écran.

Ce mois-ci Michael Jackson, Thriller

Thriller (1982) de Michael Jackson, matérialise le point de fusion parfait entre pop, funk, rock et R&B, le tout porté par une production sans faille de Quincy Jones.

Chaque titre — de Billie Jean à Beat It, en passant par Thriller — est un chef-d’œuvre d’écriture, de rythme et d’innovation sonore.

L’album a révolutionné l’industrie musicale, brisant les barrières raciales à la radio et à la télévision, notamment grâce aux premiers clips vidéo ambitieux.

Il incarne l’apogée du talent de Jackson voix unique, sens du spectacle, et émotion brute.

Plus qu’un simple disque, Thriller est un phénomène culturel intemporel — toujours aussi puissant, dansant et visionnaire.

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

