Le Coach Trop bon, trop c** La Spirale Fismes
Le Coach Trop bon, trop c** La Spirale Fismes jeudi 30 avril 2026.
Fismes
Le Coach Trop bon, trop c**
La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Tout public
Patrick Marmignon est trop gentil. Tout le monde profite de lui. Sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté.
Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses.
Un jour de grande déprime, Patrick lit une annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach personnel réputé ; Patrick décide de l’engager. Dès lors, plus rien ne sera pareil dans la vie de Marmignon et les vrais ennuis commencent !
Infos pratiques
Ouverture des portes > 19h30
Début du spectacle > 20h30
Bar et petite restauration sur place
Cet événement vous est proposé par La Spirale de Fismes .
La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes 51170 Marne Grand Est
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English : Le Coach Trop bon, trop c**
L’événement Le Coach Trop bon, trop c** Fismes a été mis à jour le 2026-04-16 par Reims Tourisme & Congrès
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