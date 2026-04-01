Le Coach Trop bon, trop c** La Spirale Fismes

Fismes

Le Coach Trop bon, trop c**

La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Tout public

Patrick Marmignon est trop gentil. Tout le monde profite de lui. Sa mère abuse de son temps, sa sœur de son argent et son patron de sa bonne volonté.

Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses.

Un jour de grande déprime, Patrick lit une annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach personnel réputé ; Patrick décide de l’engager. Dès lors, plus rien ne sera pareil dans la vie de Marmignon et les vrais ennuis commencent !

Infos pratiques

Ouverture des portes > 19h30

Début du spectacle > 20h30

Bar et petite restauration sur place

Cet événement vous est proposé par La Spirale de Fismes .

La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes 51170 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Coach Trop bon, trop c**

L’événement Le Coach Trop bon, trop c** Fismes a été mis à jour le 2026-04-16 par Reims Tourisme & Congrès