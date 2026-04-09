Marché aux fleurs Fismes
Marché aux fleurs Fismes dimanche 3 mai 2026.
Fismes
Marché aux fleurs
Centre Ville Fismes Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Tout public
Venez découvrir le marché aux fleurs au centre-ville de Fismes, un rassemblement animé avec des horticulteurs, des maraîchers, des paysagistes et des produits alimentaires locaux. .
Centre Ville Fismes 51170 Marne Grand Est contact@fismes.fr
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English : Marché aux fleurs
L’événement Marché aux fleurs Fismes a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT de la Marne
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