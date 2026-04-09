Fismes

Marché aux fleurs

Centre Ville Fismes Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Tout public

Venez découvrir le marché aux fleurs au centre-ville de Fismes, un rassemblement animé avec des horticulteurs, des maraîchers, des paysagistes et des produits alimentaires locaux. .

Centre Ville Fismes 51170 Marne Grand Est contact@fismes.fr

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English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Fismes a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT de la Marne