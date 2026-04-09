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Marché aux fleurs Fismes

Marché aux fleurs Fismes dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Centre Ville

Ville : 51170 Fismes

Département : Marne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Fismes

Marché aux fleurs

Centre Ville Fismes Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Tout public
Venez découvrir le marché aux fleurs au centre-ville de Fismes, un rassemblement animé avec des horticulteurs, des maraîchers, des paysagistes et des produits alimentaires locaux.   .

Centre Ville Fismes 51170 Marne Grand Est   contact@fismes.fr

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English : Marché aux fleurs

L’événement Marché aux fleurs Fismes a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT de la Marne

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