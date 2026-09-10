LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
samedi 19 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 15:00:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-19
Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.
Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté qui, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de Noël.
Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…
Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël. 11 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com
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English :
An interactive tale of initiation that’s by turns funny, touching and offbeat.
L’événement LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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