LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 19 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-19

Un conte initiatique et interactif tour à tour drôle, touchant et décalé.

Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté qui, grâce à un coffre magique, va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de Noël.

Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse…

Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël. 11 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

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English :

An interactive tale of initiation that’s by turns funny, touching and offbeat.

L’événement LE COFFRE MAGIQUE DE NOËL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE