LE COIN D’ART Olonzac

Olonzac

LE COIN D’ART

23 Grand rue Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-06-20

Le Coin d’Art accueille le retour de Karine Verdier, sculpteure originaire du Minervois. Son travail exprime une sensibilité profonde à la douceur et à la chaleur du bois. Ses formes stylisées, aux courbes souples et fluides, s’inspirent principalement de la nature les animaux, le monde marin et les oiseaux occupent une place centrale dans son univers artistique.

Rejoignez le vernissage de Karine Verdier et Bénédicte Coffinières, le samedi 20 juin 2026 à 18h00.

L’exposition est ensuite visible aux heures d’ouverture habituelles de la galerie mardi 9h30–12h00, vendredi 17h00–19h00 et dimanche 10h00–12h00, jusqu’au lundi 14 juillet.

Le Coin d’Art accueille le retour de Karine Verdier, sculpteure originaire du Minervois. Son travail exprime une sensibilité profonde à la douceur et à la chaleur du bois. Ses formes stylisées, aux courbes souples et fluides, s’inspirent principalement de la nature les animaux, le monde marin et les oiseaux occupent une place centrale dans son univers artistique.

Le Coin d’Art a le plaisir de présenter Bénédicte Coffinières. Historienne de l’art, médiéviste et enseignante, elle se définit comme artiste autodidacte. Elle travaille principalement à l’acrylique, en prise directe avec les paysages des Corbières maritimes, la Méditerranée, les lagunes et les villages.

J’essaie d’en tirer une perception personnelle et émotionnelle, imprimant librement mon imagination sur le réel.

Par l’usage de couleurs franches et de formes synthétiques, elle construit la profondeur de ses tableaux et conduit le paysage vers une abstraction sensible. .

23 Grand rue Olonzac 34210 Hérault Occitanie lecoindart@gmail.com

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English :

Le Coin d’Art welcomes back Minervois-born sculptor Karine Verdier. Her work expresses a deep sensitivity to the softness and warmth of wood. Her stylized forms, with their supple, flowing curves, are mainly inspired by nature: animals, the marine world and birds occupy a central place in her artistic universe.

L’événement LE COIN D’ART Olonzac a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC