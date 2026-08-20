Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Chut…les animaux racontent, La Source, Roncq
samedi 12 septembre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Chut…les animaux racontent Samedi 12 septembre, 10h00, 10h45 La Source Nord
Gratuit – sur inscription – pour les 0-3 ans accompagnés et les 4-6 ans non accompagnés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:45:00+02:00 – 2026-09-12T11:15:00+02:00
Ghislaine et May-line vous invitent dans l’univers merveilleux des histoires !
L’atelier lecture pour enfants est bien plus qu’un simple moment de lecture : c’est une parenthèse enchantée où l’imaginaire, la curiosité et les émotions prennent vie !
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/SearchMinify/d472a1e55458503a3a5221bb7d3098f0 »}]
La salle des contes, appelée également « le coin des rêveurs », ouvre ses portes aux tout-petits.
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