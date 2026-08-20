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Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Chut…les animaux racontent, La Source, Roncq

samedi 12 septembre 2026 · La Source · Roncq

Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Chut…les animaux racontent, La Source, Roncq

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
293 rue de Lille 59223 RONCQ
Ville
59223 Roncq
Département
Nord
Tarif
Gratuit - sur inscription - pour les 0-3 ans accompagnés et les 4-6 ans non accompagnés

Le coin des rêveurs – Lectures pour tout-petits – Chut…les animaux racontent Samedi 12 septembre, 10h00, 10h45 La Source Nord

Gratuit – sur inscription – pour les 0-3 ans accompagnés et les 4-6 ans non accompagnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:45:00+02:00 – 2026-09-12T11:15:00+02:00

Ghislaine et May-line vous invitent dans l’univers merveilleux des histoires !

L’atelier lecture pour enfants est bien plus qu’un simple moment de lecture : c’est une parenthèse enchantée où l’imaginaire, la curiosité et les émotions prennent vie !

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/SearchMinify/d472a1e55458503a3a5221bb7d3098f0 »}]
La salle des contes, appelée également « le coin des rêveurs », ouvre ses portes aux tout-petits.

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