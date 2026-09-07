Le Colegio de España : une histoire en photographies, Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, Paris

Informations pratiques

Le Colegio de España : une histoire en photographies Samedi 19 septembre, 14h00 Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de photographies de la collection et des archives historiques du Colegio de España.

Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España 7 E boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 78 32 00 http://www.colesp.org https://www.facebook.com/colegioespanaparis Le Colegio de España a officiellement ouvert ses portes en 1935 dans le cadre splendide de la Cité internationale universitaire, un lieu unique au monde où cohabitent des résidences universitaires rattachées à différents pays. Accès libre

Exposition « Le Colegio de España : une histoire en photographies »

© Archive historique Colegio de España