Le Colegio de España : une histoire en photographies, Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España · Paris
Informations pratiques
Le Colegio de España : une histoire en photographies Samedi 19 septembre, 14h00 Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Exposition de photographies de la collection et des archives historiques du Colegio de España.
Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España 7 E boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 78 32 00 http://www.colesp.org https://www.facebook.com/colegioespanaparis Le Colegio de España a officiellement ouvert ses portes en 1935 dans le cadre splendide de la Cité internationale universitaire, un lieu unique au monde où cohabitent des résidences universitaires rattachées à différents pays. Accès libre
Exposition « Le Colegio de España : une histoire en photographies »
© Archive historique Colegio de España
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