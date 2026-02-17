Le colis La Comédie de Metz Metz

Le colis

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-07 00:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-07

Julien et Sophie vivent en colocation depuis plusieurs années et tout va à merveille !

Jusqu’au jour où ils reçoivent un colis qui ne leur est pas destiné ! Plutôt que de le renvoyer par la Poste, ils décident de l’ouvrir !!! C’est à ce moment-là que leur vie va être bouleversée… mais que contient ce colis égaré ? Ce colis leur fera faire des défis insolites et à mourir de rire, qu’ils n’auraient même jamais pensé faire un jour !

Tout va s’enchainer à une vitesse folle, Julien et Sophie vont changer de vie sous nos yeux, on rêverait parfois d’être à leur place… quoique !

Auteurs Elisa Roblin, Damien Robin, Héloîse Mathubert

Artistes Elisa Roblin, Damien RobinTout public

English :

Julien and Sophie have been roommates for several years now, and things are going swimmingly!

Until the day they receive a parcel that’s not meant for them! Rather than send it back by post, they decide to open it! That’s when their lives are turned upside down… but what’s in the misplaced parcel? This parcel will make them do unusual and laugh-out-loud challenges they never thought they’d do one day!

Everything happens at breakneck speed, and Julien and Sophie’s lives change before our very eyes. We sometimes wish we were them… but we’re not!

Authors Elisa Roblin, Damien Robin, Héloîse Mathubert

Artists Elisa Roblin, Damien Robin Elisa Roblin, Damien Robin

