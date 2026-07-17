LE COLLECTIF MON P’TIT LOUP CHANTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

LE COLLECTIF MON P’TIT LOUP CHANTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES Samedi 10 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 26€ | Tarif Abonné.e : 23€ | Tarif Infidèle : 23€ | Tarif PMR/PSH : 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:30:00+02:00

Mon P’tit loup se consacre depuis 2023 à la protection de l’enfance et à la libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Ateliers, conférences, prises de paroles en établissements scolaires : l’association porte le sujet sur la place publique et agit. Pour donner un éclairage nouveau à ce fléau et offrir des chansons et des voix réconfortantes, l’association a mobilisé de nombreux artistes de la scène française autour d’un projet musical. Après deux livres disques, le collectif organise aujourd’hui un spectacle multiforme, avec notamment Fredo des Ogres de Barback, Laurent et Erwan des Hurlements d’Léo, Mourad de La Rue Kétanou, HK, Polo, Minibus, Diane, Maggy Bolle, Mistiti des Bérus, Prune… Iels sont accompagné·es d’un orchestre et d’invité·e·s de la nouvelle scène française, féministe et engagée.

Dernier album : La compil 2, 2026, Irfan

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/le-collectif-mon-ptit-loup-chante-contre-les-violences-sexuelles-10102026-1830 »}]

Sous la houlette de Fredo, des Ogres de Barback, et Nicolas Puluhen, fondateur de l’association Mon P’tit loup, des artistes de tous horizons musicaux se mobilisent pour chanter ensemble contre le …