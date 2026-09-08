Le compagnon de voyage La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Le compagnon de voyage

Jeudi 15 octobre 2026 à partir de 19h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Le compagnon de voyage est un conte dramatique de Curzio Malaparte qui se déroule dans l’Italie défaite de 1943.

1943. L’Italie a perdu la guerre. Calusia, un jeune soldat italien veut rentrer, chez lui, à

Bergame. Mais avant, il est chargé par son lieutenant de convoyer une mystérieuse caisse, à dos d’âne, jusqu’à Naples… Le compagnon de voyage est une tragicomédie dans l’esprit du cinéma de Federico Fellini ou des Aventures de Pinocchio de Luigi Comencini. Le spectacle est né du court roman de Curzio Malaparte et de son adaptation BD par Thomas Azuélos et Aurélien Ducoudray. L’album Il ne devra plus y avoir d’Orphelins sur cette terre est disponible aux éditions Futuropolis. Sur scène, le spectacle associe lecture à plusieurs voix, musique, chansons populaires live et dessins en direct. Il réunit la comédienne Cécile Manzo, l’auteur-illustrateur Palme d’Or du court-métrage à Cannes en 2010 Thomas Azuélos et le musicien Hugo Palomba.



Curzio Malaparte est écrivain, journaliste, cinéaste et diplomate. Né d’un père allemand et

d’une mère lombarde, il est élevé par des paysans pauvres. À 16 ans, il s’engage dans l’armée

française. Blessé, il est décoré de la croix de guerre, puis combat sur le front italien. Partagé

entre la peur du communisme et des massacres de la Grande Guerre, il rejoint le parti fasciste,

avant d’en dénoncer les dérives réactionnaires. Ses livres sont interdits. Dès 1946, il écrit Le

compagnon de voyage mais meurt sans le publier.



Lectrice assidue, Cécile Manzo est comédienne et met en œuvre des formes originales de

médiation au sein de l’association Tangerine. Hugo Palomba est chanteur, guitariste et adepte

de la mandoline. Il est membre du groupe Farouch(E) Zoé, dont il écrit les textes. Avec près

d’une vingtaine d’albums, Thomas Azuelos est auteur-illustrateur BD reconnu. En 2010, il reçoit,

avec Serge Avédikian, la Palme d’Or du meilleur court-métrage à Cannes pour Chiennes

d’histoire.



Thomas Azuélos dessin

Cécile Manzo lecture

Hugo Palomba musique et chant



Une programmation de l’AIAPA (Association italienne d’Aix et du pays d’Aix) en partenariat avec les Rencontres du 9e Art, Bande Dessinée & Arts associés .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*The Traveling Companion* is a dramatic tale by Curzio Malaparte set in defeated Italy in 1943.

L’événement Le compagnon de voyage Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-29 par Mairie d’Aix-en-Provence