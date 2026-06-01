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Le Comptoir des Echanges Fête de la musique Lacelle

Le Comptoir des Echanges Fête de la musique Lacelle

Le Comptoir des Echanges Fête de la musique Lacelle dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 2 place de la Gare

Ville : 19170 Lacelle

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Lacelle

Le Comptoir des Echanges Fête de la musique

2 place de la Gare Lacelle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Le Comptoir des échanges vous attends pour fêter la musique avec une Jam session et scène ouverte.
Musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, venez partager des moments ouverts à tous et toutes !
Sono, ampli et batterie sur place.
Entrée libre.   .

2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32 

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English : Le Comptoir des Echanges Fête de la musique

L’événement Le Comptoir des Echanges Fête de la musique Lacelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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