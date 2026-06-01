Lacelle

Le Comptoir des Echanges Fête de la musique

2 place de la Gare Lacelle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le Comptoir des échanges vous attends pour fêter la musique avec une Jam session et scène ouverte.

Musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, venez partager des moments ouverts à tous et toutes !

Sono, ampli et batterie sur place.

Entrée libre. .

2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32

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English : Le Comptoir des Echanges Fête de la musique

L’événement Le Comptoir des Echanges Fête de la musique Lacelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze