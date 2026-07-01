Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte Lacelle
vendredi 17 juillet 2026 · Lacelle
Informations pratiques
Lacelle
Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte
2 place de la Gare Lacelle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le Comptoir des échanges vous donne rendez-vous les 3èmes vendredis du mois, pour une jam session & scène ouverte.
Musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, venez partager des moments ouverts à tous et toutes !
Sono, ampli et batterie sur place.
Entrée libre. .
2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32
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English : Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte
L’événement Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte Lacelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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