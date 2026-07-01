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AGENDA · Lacelle

Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte Lacelle

vendredi 17 juillet 2026 · Lacelle

Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte Lacelle

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 place de la Gare
Ville
19170 Lacelle
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Lacelle

Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte

2 place de la Gare Lacelle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Le Comptoir des échanges vous donne rendez-vous les 3èmes vendredis du mois, pour une jam session & scène ouverte.
Musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, venez partager des moments ouverts à tous et toutes !
Sono, ampli et batterie sur place.
Entrée libre.   .

2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32 

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English : Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte

L’événement Le Comptoir des Echanges Jam session & scène ouverte Lacelle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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