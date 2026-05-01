Le Comptoir des Echanges Soirée spectacle Lacelle
Le Comptoir des Echanges Soirée spectacle Lacelle samedi 16 mai 2026.
Lacelle
Le Comptoir des Echanges Soirée spectacle
2 place de la Gare Lacelle Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le Comptoir des échanges propose une soirée spectacle autour des mots et la langue.
2 programmes
– Des contes Amour, humour et fantaisie , ainsi qu’un hommage aux textes de Claude Nougaro par Lianne de Tigrisse.
– Un spectacle interactif joué par Philippe Ouzounian Le vieux qui aimait les fautes d’orthographe .
Plus d’infos www.entouteslettres-ph.com
Entrée libre, tous publics, à partir de 19h .
2 place de la Gare Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 51 32
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English : Le Comptoir des Echanges Soirée spectacle
L’événement Le Comptoir des Echanges Soirée spectacle Lacelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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