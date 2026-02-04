Le Comptoir des Légendes du Ski Le café comptoir Vallorcine
Le Comptoir des Légendes du Ski
Le café comptoir 69 route de la foret verte Vallorcine Haute-Savoie
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-22 16:00:00
2026-03-20
L’événement, est un festival de ski d’époque, années 1930, 60 et 80 se déroulant à Vallorcine pendant 3 jours. Epreuves de ski en tenues d’époque, rassemblement de matériel de ski et voitures anciennes, concerts, dîner, rencontres avec des légendes du ski
Le café comptoir 69 route de la foret verte Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 28 32 78 thierry.berguerand@gmail.com
English :
The event is a ski festival of the 1930s, 60s and 80s taking place in Vallorcine for 3 days. Ski events in vintage outfits, gathering of old ski equipment and cars, concerts, dinner, meetings with ski legends
L’événement Le Comptoir des Légendes du Ski Vallorcine a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc