Le concert lyrique – Anaïs Yvoz et Marianne Salmon, Eglise de Saint-Martin de Belleville, Saint-Martin-de-Belleville

Informations pratiques

Le concert lyrique – Anaïs Yvoz et Marianne Salmon Samedi 19 septembre, 15h00 Eglise de Saint-Martin de Belleville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Laissez-vous emporter par un voyage musical en compagnie de la chanteuse lyrique Anaïs Yvoz et de la guitariste Marianne Salmon. Le duo propose un programme varié, accessible à tous les publics, mêlant avec élégance musique sacrée, répertoire baroque, grands airs d’opéra et chansons. Un moment de partage et d’émotion où la voix et la guitare se répondent avec finesse, dans un dialogue musical riche en couleurs et en sensibilité.

Eglise de Saint-Martin de Belleville rue du Clocher, 73440 Saint-Martin de Belleville Saint-Martin-de-Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://st-martin-belleville.com/fr/eglise-st-martin Reconstruite et agrandie entre 1650 et 1750, l’église Saint Martin est typique des églises de Tarentaise, et déploie ses fastes baroques derrière une sobre façade. Il faut donc pousser la porte pour en admirer toutes les richesses.

Laissez-vous emporter par un voyage musical en compagnie de la chanteuse lyrique Anaïs Yvoz et de la guitariste Marianne Salmon. Le duo propose un programme varié, accessible à tous les publics, avec…

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