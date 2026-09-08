Visite de la centrale hydroélectrique de Péclet, Centrale hydroélectrique du Péclet, Saint-Martin-de-Belleville

Informations pratiques

Visite de la centrale hydroélectrique de Péclet Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Centrale hydroélectrique du Péclet Savoie

Limité à 40 personnes par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Présentation au public des nouvelles installations de la centrale hydroélectrique de Péclet, mise en service en août 2026 :

– échange sur ce projet à l’initiative de la Commune des Belleville en 2018, et développé en partenariat par GEG ENeR, le Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise (SEET), la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) et le Crédit Agricole des Savoie

– visite du bâtiment de production conçu par l’Atelier Ritz Architecte (73), présentation des équipements et de la production d’énergie hydroélectrique

– visite de la prise d’eau située à Val Thorens (proche bâtiment UCPA) : conception, fonctionnement

– échange avec les équipes de GEG sur le développement et l’exploitation / maintenance d’ouvrages hydroélectriques ou d’autres filières de production d’énergies renouvelables ou de stockage

L’accès à la centrale se fait par une piste carrossable ou pas selon les conditions météo. En particulier la partie entre le pont de la Chasse et la centrale nécessiteront potentiellement de descendre à pied.

La visite de la prise d’eau nécessitera de reprendre son véhicule personnel pour monter jusqu’au bâtiment UCPA.

La visite n’est malheureusement pas adaptée pour des personnes à mobilité réduite (piste extérieure en tout venant sur plueisurs centaines de mètres).

Centrale hydroélectrique du Péclet 960 route de Val Thorens 73440 Les Belleville Saint-Martin-de-Belleville 73440 Val Thorens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 08 59 51 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=ycRm6khDmEWpJAAgikUIcihR2VNQ11tBjvpBP0CffYhUQTlWSEozQUxUOEJYTVBTRVEzRUdSQTE0WS4u »}] 4 partenaires se sont associés pour développer et construire la nouvelle centrale hydroélectrique du Péclet : GEG ENeR, le Syndicat des Energies Electriques de Tarentaise (SEET), la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) et le Crédit Agricole des Savoie.

Située à 1800m d’altitude, le bâtiment de production imaginé par l’Atelier Ritz Architectes abrite une roue Pelton qui turbine les eaux du Péclet dérivées à 2160 m d’altitude au niveau de la station de Val Thorens (vers le bâtiment UCPA).

La centrale hydroélectrique a été mise en service en août 2026 les travaux qui se sont étalés sur 2 saisons. Accès à la centrale via une piste carrossable partant du 960 route de Val Thorens 73440 Les Belleville jusqu’au pont de la chasse. Descente à pied jusqu’à la gare de départ du télésiège du Plan de l’Eau.

La reprise du véhicule sera nécessaire pour découvrir la prise d’eau située à proximité du bâtiment UCPA à Val Thorens.

Les JEP sont l’occasion de présenter au public les nouvelles installations de la centrale hydroélectrique de Péclet, mise en service en août 2026 :

© Photo Alexis Brot – Conception bâtiment Atelier Ritz Architecte