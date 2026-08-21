Le consentement chez les tout-petits, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Le consentement chez les tout-petits Samedi 17 octobre, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Meme chez les touts petits, la notion de consentement est importante. Le collectif enfantiste propose de vous accompagner, vous et votre enfant à cette notion en plusieurs temps :

– un atelier parental pour détecter les positionnements d’adultisme dans les pratiques quotidiennes des proches de votre enfant. (la bibliothèque se propose de garder vos enfants pendant cet atelier)

– plusieurs ateliers pour les enfants de 2 à 4 ans pour qu’il puisse découvrir les émotions, les parties du corps et construire sa bulle de sécurité.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « https://collectifenfantiste.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Apprenez à mieux accompagner votre enfant de 2 à 4 ans au consentement grâce au collectif enfantiste33

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