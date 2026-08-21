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Le consentement chez les tout-petits, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Flora Tristan · Bordeaux

Le consentement chez les tout-petits, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Flora Tristan
Adresse
1 place d'Armagnac, 33000 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Le consentement chez les tout-petits Samedi 17 octobre, 10h30 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Meme chez les touts petits, la notion de consentement est importante. Le collectif enfantiste propose de vous accompagner, vous et votre enfant à cette notion en plusieurs temps :
un atelier parental pour détecter les positionnements d’adultisme dans les pratiques quotidiennes des proches de votre enfant. (la bibliothèque se propose de garder vos enfants pendant cet atelier)
plusieurs ateliers pour les enfants de 2 à 4 ans pour qu’il puisse découvrir les émotions, les parties du corps et construire sa bulle de sécurité.

Bibliothèque Flora Tristan 1 place d’Armagnac, 33000 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 12 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 12 »}] [{« link »: « https://collectifenfantiste.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Apprenez à mieux accompagner votre enfant de 2 à 4 ans au consentement grâce au collectif enfantiste33

Visuel généré avec Canva

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