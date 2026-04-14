Le conte d’une vie, Musée Jacques Guidez d’airvault, Airvault

Le conte d’une vie Samedi 23 mai, 14h30 Musée Jacques Guidez d’airvault Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Rites et coutumes, une vie bien orchestrée » à découvrir du 1er mai au 30 septembre 2026, nous vous proposons un conte de et par Corinne Duchêne.

De la naissance au décès, une vie est un grand récit qu’on écrit peu à peu, émaillé d’épreuves et d’espoirs, de croyances et de superstitions, de belles rencontres et de petits bonheurs.

Spectacle conté tout public (+ 6 ans) à 19h et 20h30 (durée 40 min) – gratuit

Musée ouvert de 14h30 à minuit (un voyage hors du temps à faire dans une vingtaine de salles présentant la vie quotidienne au XIXe et début XX) – gratuit

Musée Jacques Guidez d’airvault Abbaye 10, rue de la Gendarmerie, Airvault, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 70 84 07 http://www.airvault.fr Situé au cœur du bourg médiéval, le musée d’Airvault est installé dans les murs de l’ancienne abbaye. Les bâtiments conventuels encore en place sont ouverts au public : le logis abbatial qui accueille une collection importante d’objets ethnographiques, la salle du cuvier, la chapelle et les anciennes portes de l’abbaye.

Dans le cadre de l’exposition « Rites et coutumes, une vie bien orchestrée » à découvrir du 1er mai au 30 septembre 2026, nous vous proposons un conte de et par Corinne Duchêne.

©corinneduchêne