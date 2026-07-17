Le Corps de Claudine – Fabrice Gorgerat, Saint-Gervais Genève, Genève

Informations pratiques

Le Corps de Claudine – Fabrice Gorgerat 9 – 12 décembre Saint-Gervais Genève

CHF 0.- à CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T19:00:00+01:00 – 2026-12-09T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T19:00:00+01:00 – 2026-12-12T20:30:00+01:00

Claudine mène une vie sans histoire, au sein de la classe moyenne suisse dans une villa typique des années septante, avec baie vitrée et cheminée de salon.

Claudine est la mère de Fabrice Gorgerat et le sujet poignant de son dernier spectacle.

Atteinte par la maladie de Parkinson, elle lutte depuis 20 ans contre cette maladie neurodégénérative chronique, vraisemblablement provoquée par les pesticides auxquels elle fut exposée durant son enfance, après-guerre. À partir de l’histoire de ce corps fragile, Fabrice Gorgerat crée un poème scénique et métaphorique. En filigrane, est évoqué le déclin d’une Europe vieillissante, hyper-technologique et fragilisée. Sur scène, Fiamma Camesi, Shannon Granger et Christophe Jaquet questionnent le corps de Claudine. Entravé·es dans leur monde rétréci, empêché·es dans les gestes les plus banals de la vie domestique, ielles luttent, silencieusement ou sous forme de confidences, dans un espace escamotable qui leur résiste.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5 1201 Genève, Suisse Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/JKQYXYEZH9/events/1640210 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

« Le Corps de Claudine » de Fabrice Gorgerat, un spectacle à voir à la Maison Saint-Gervais Genève du 9 au 12 décembre 2026

DR