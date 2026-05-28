Le coupable est dans la salle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Le coupable est dans la salle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 4 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Le coupable est dans la salle
Jeudi 4 juin 2026 à partir de 19h.
Dimanche 21 juin 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-21
Un crime, plusieurs suspects, à vous de mener l’enquête !Familles
Un meurtre en plein spectacle. Le rideau ne tombe pas l’enquête commence.
Dans le théâtre transformé en scène de crime, indices, suspects et faux-semblants s’enchaînent jusqu’au dénouement.
Trouverez-vous le coupable ? .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
One crime, several suspects it’s up to you to investigate!
L’événement Le coupable est dans la salle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Guillaume Guisset en spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 28 mai 2026
- Le poids de l’eau La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement 28 mai 2026
- Opal in sky + Give em blood Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Place Castellane Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Les Presque DVM Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026