Le coupable est dans la salle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Le coupable est dans la salle

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 19h.

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-21

Un crime, plusieurs suspects, à vous de mener l’enquête !Familles

Un meurtre en plein spectacle. Le rideau ne tombe pas l’enquête commence.



Dans le théâtre transformé en scène de crime, indices, suspects et faux-semblants s’enchaînent jusqu’au dénouement.



Trouverez-vous le coupable ? .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One crime, several suspects it’s up to you to investigate!

L’événement Le coupable est dans la salle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille