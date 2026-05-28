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Le coupable est dans la salle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Le coupable est dans la salle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Théâtre L'Art Dû

Adresse : 83 rue Marengo

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10

Marseille 6e Arrondissement

Le coupable est dans la salle

Jeudi 4 juin 2026 à partir de 19h.

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04 2026-06-21

Un crime, plusieurs suspects, à vous de mener l’enquête !Familles
Un meurtre en plein spectacle. Le rideau ne tombe pas l’enquête commence.

Dans le théâtre transformé en scène de crime, indices, suspects et faux-semblants s’enchaînent jusqu’au dénouement.

Trouverez-vous le coupable ?   .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

One crime, several suspects it’s up to you to investigate!

L’événement Le coupable est dans la salle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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