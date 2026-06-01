LE COUVENT CONCERT DESSINE-MOI DU BEAU Azillanet
LE COUVENT CONCERT DESSINE-MOI DU BEAU Azillanet samedi 13 juin 2026.
Azillanet
LE COUVENT CONCERT DESSINE-MOI DU BEAU
Azillanet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert dessine-moi du beau chansons poétiques (chant, piano, guitare, contrebasse)
Concert dessine-moi du beau chansons poétiques (chant, piano, guitare, contrebasse) .
Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 33 51 46 62
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English :
Concert dessine-moi du beau poetic songs (vocals, piano, guitar, double bass)
L’événement LE COUVENT CONCERT DESSINE-MOI DU BEAU Azillanet a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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