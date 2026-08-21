Le Couvent de l’Annonciade vous ouvre ses portes !, Ancien couvent de l’Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine), Bordeaux

Informations pratiques

Le Couvent de l’Annonciade vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 14h00 Ancien couvent de l’Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine) Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visites guidées du Couvent de l’Annonciade par des agents de la direction régionale des affaires culturelles (par groupe de 15 personnes maximum), visites libres du cloître et de la chapelle.

Présence d’artisans possible.

Ancien couvent de l’Annonciade (Siège de la DRAC Nouvelle-Aquitaine) 54 rue Magendie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 95 02 02 http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine Placée sous l’autorité de la préfète de région, la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture.

Elle a pour missions : la connaissance, la conservation et la valorisation des patrimoines, l’accompagnement des industries culturelles, le soutien à la création et à sa diffusion auprès des publics dans tous les champs artistiques : architecture, arts numériques, arts visuels, arts de la rue, cirque, cinéma, danse, design, littérature, musique, théâtre.

La DRAC veille à l’application du Code du patrimoine et des textes règlementaires sur les patrimoines et l’architecture : archéologie, archives, langue française et langues de France, monuments historiques, musées, patrimoine immatériel. La DRAC Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les acteurs culturels, les collectivités territoriales et les autres ministères, favorise l’accès de toutes et tous à la culture et au patrimoine.

La DRAC est implantée sur 3 sites, à Bordeaux, Limoges et Poitiers et 12 unités départementales de l’architecture et du patrimoine, en Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et Haute-Vienne.

La DRAC est installée dans le couvent de l’Annonciade, fondé en 1520 par Jacquette de Lonsac. À la Révolution, le couvent est utilisé comme salpétrière. Racheté en 1808 par la communauté de la Miséricorde, il accueille les femmes en difficulté jusqu’en 1970. Restauré et réaménagé par les architectes Brochet, Lajus, Pueyo et Carle, en collaboration avec l’Architecte en chef des monuments historiques Pierre Colas, la Direction régionale des Affaires culturelles Aquitaine s’y installe en 1995.

Situé dans un quartier où de nombreux monastères sont établis, l’accès au couvent de l’Annonciade se fait par un portail de plan en demi-lune daté de 1774. Il est circonscrit par une enceinte réutilisant partiellement l’ancien rempart de la ville, ainsi que des façades d’échoppes.

La construction de la chapelle entreprise en 1520 par l’architecte Mathurin Galopin, est achevé par Guillaume Médion. Le gros œuvre est sûrement terminé à la mort de Jacquette de Lansac en 1532, pour la chapelle et le cloître. Les bâtiments conventuels sont alors partiellement en bois. D’après les textes, il apparaît que le chœur des religieuses a été agrandi vers l’ouest en 1613.

Trois grandes baies à remplages dans le style gothique flamboyant éclairent l’abside à trois pans. Les vitraux actuels datent du XIXe siècle. Ils représentent la parabole du Bon Pasteur, une vue de Jérusalem et la figure de Jeanne de France en habit religieux.

Les chapelles latérales s’ouvrent par des arcs gauchis. Les consoles sculptées soutenant les nervures représentent les symboles des évangélistes : homme (Saint Mathieu), lion (Saint Marc), taureau (Saint Luc) et aigle (Saint Jean). Les trente deux chapiteaux du cloître sont ornés sur leurs quatre faces d’un décor végétal, d’animaux fantastiques, de personnages et d’écus. Il est le seul cloître datant du XVIe siècle complet de la région. Le préau du cloître accueille une œuvre commandée, au titre du 1% artistique, à Julian Opie, artiste britannique

primé à la Biennale de Venise, intitulé Five suburban buildings, Cinq bâtiments de banlieue.

Dans un esprit alliant humour et image de notre environnement quotidien, l’artiste Julian Opie s’est inspiré de la banalité des formes de l’architecture des constructions collectives situées en périphérie des villes et de la tristesse solennelle des tombeaux, dernières demeures de l’homme, pour réaliser dans le jardin du cloître XVIe siècle de l’Annonciade, un ensemble de cinq modèles réduits des immeubles de banlieue.

Visites guidées du Couvent de l’Annonciade par des agents de la direction régionale des affaires culturelles (par groupe de 15 personnes maximum), visites libres du cloître et de la chapelle.

Cloître et oeuvre du 1% artistique de Julien Opie «Five suburban buildings» ©DRAC