Oloron-Sainte-Marie

Le CPIE Béarn fête ses 20 ans !

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

2006-2026, le CPIE Béarn fête ses 20 ans. Venez partager avec nous un moment convivial et partager avec nous le pot de l’amitié ! Nous serons fiers de vous présenter à cette occasion la sortie de résidence de la Cie Vient vers là-bas et de son nouveau spectacle SAUVAGESSE (en partenariat avec Lacaze aux sottises).

Ce sera également l’occasion de fêter la sortie du nouveau carnet de découvertes 2026 ! .

5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@cpiebearn.fr

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English :

L’événement Le CPIE Béarn fête ses 20 ans ! Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn