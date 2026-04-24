Le CPIE Béarn fête ses 20 ans ! Oloron-Sainte-Marie
Le CPIE Béarn fête ses 20 ans ! Oloron-Sainte-Marie samedi 23 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Le CPIE Béarn fête ses 20 ans !
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
2006-2026, le CPIE Béarn fête ses 20 ans. Venez partager avec nous un moment convivial et partager avec nous le pot de l’amitié ! Nous serons fiers de vous présenter à cette occasion la sortie de résidence de la Cie Vient vers là-bas et de son nouveau spectacle SAUVAGESSE (en partenariat avec Lacaze aux sottises).
Ce sera également l’occasion de fêter la sortie du nouveau carnet de découvertes 2026 ! .
5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpiebearn@cpiebearn.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le CPIE Béarn fête ses 20 ans ! Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)
- Saison culturelle Le poids des fourmis Théâtre Bluff Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 27 avril 2026
- Culture et vous en Haut-Béarn Exposition artistique, derrière les masques Oloron-Sainte-Marie 29 avril 2026
- Culture et vous en Haut-Béarn Exposition culturelle, de l’origine des fêtes… la hèste ! Oloron-Sainte-Marie 29 avril 2026
- Culture et vous en Haut-Béarn Exposition artistique, fête ou célébration des cultures et du cycle de la vie Oloron-Sainte-Marie 29 avril 2026
- Randonner avec un chien nordique à Oloron Sainte-Marie Tracés Sauvages Oloron-Sainte-Marie 1 mai 2026