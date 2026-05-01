Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

Villiers-sur-Yonne

Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne Rejoignez le ! Apportez chapeau, pliant, votre matériel préféré Gratuit et sans prétention Reporté en cas de pluie Organisé par l’association L’Art pour le dire Si vous désirez déjeuner au Comptoir de Villiers, merci de contacter directement le restaurant au 06 22 11 06 88 .

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté catdurette@yahoo.com

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English : Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne

L’événement Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Clamecy Haut Nivernais