Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne
Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne mercredi 13 mai 2026.
Villiers-sur-Yonne
Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne Rejoignez le ! Apportez chapeau, pliant, votre matériel préféré Gratuit et sans prétention Reporté en cas de pluie Organisé par l’association L’Art pour le dire Si vous désirez déjeuner au Comptoir de Villiers, merci de contacter directement le restaurant au 06 22 11 06 88 .
Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté catdurette@yahoo.com
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English : Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne
L’événement Le Créatelier d’Entrains vient dessiner à Villiers-sur-Yonne Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Clamecy Haut Nivernais
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