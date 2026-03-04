Le Cri des gardes, Théâtre Pitoëff, Genève

Le Cri des gardes Vendredi 6 mars, 21h00 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/the-fence/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Quelque part en Afrique de l’Ouest, le chantier d’une grosse entreprise est supervisé par deux hommes : Horn (Matt Dillon) et Cal (Tom Blyth). Tous deux vivent ensemble, retranchés derrière les doubles grilles du site, réservé aux Blanc·hes. Le soir de l’arrivée de la femme de Horn, Leonie (Mia McKenna-Bruce), un dénommé Alboury (Isaach de Bankolé) se plante devant les barrières pour réclamer le corps de son frère, ouvrier mort sur le chantier le jour même. Le film est adapté de la pièce de Koltès, Combat de nègre et de chiens, écrite en 1979.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205

