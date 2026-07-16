Le Cryptozoologue 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement
samedi 9 janvier 2027 · 41 rue Jobin (entrée piéton) · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Le Cryptozoologue
Samedi 9 janvier 2027 de 15h à 16h30 et de 19h à 20h30. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Un spécialiste des animaux légendaires nous entraîne sur la piste de petites bestioles hybrides entre vivant et numérique. Notre première leçon en cryptozoologie commence par des travaux pratiques.Enfants
Au sein d’une école de cryptozoologie, un spécialiste accueille le public pour une initiation à ses côtés. Futur·es étudiant·es, nous suivons la piste de petites bestioles mystérieuses qui se dérobent à notre regard. Nous les débusquons, cherchons leurs traces, les écoutons, observons leur anatomie, leur mouvement.
Dans ce spectacle déambulatoire, chacun, chacune est invité·e à expérimenter et à prendre soin de ces êtres hybrides entre végétal et numérique. Les arts de la marionnette donnent vie à ces bestioles imaginaires. Nous pouvons ainsi éprouver leur mobilité et leurs interactions les unes avec les autres.
Michaël Cros et Clément Montagnier nous poussent à aiguiser notre regard, à poser un œil nouveau sur nos espaces familiers. En associant nos imaginaires, ils nous permettent, avec la malice de l’autrice Karin Serres, d’arpenter le réel pour le réenchanter et le repeupler de mystère. Ensemble, nous tissons de nouvelles légendes, dessinons de nouvelles cartes pour voyager entre le connu et l’inconnu, connecté·es à la richesse du vivant quelle que soit son échelle. .
41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
An expert on legendary animals takes us on a journey to discover tiny hybrid creatures that exist somewhere between the living and the digital. Our first lesson in cryptozoology begins with a hands-on activity.
L’événement Le Cryptozoologue Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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