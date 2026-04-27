Le cuir du Kombucha Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois

Arbois

Le cuir du Kombucha

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 18:00:00

fin : 2026-06-08 20:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Conférence Le cuir du Kombucha Dina Lestari

Dina est une designeuse indonésienne de renom qui propose des alternatives au cuir animal.

Ici, la chercheuse de l’Université Catholique d’Indonésie s’allie aux microbes responsables de la fermentation du thé pour produire un matériau élégant et écoresponsable. Elle aura fait auparavant des interventions au collège Mont Roland et au collège de l’Arc.

Réservation possible par téléphone. .

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

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English : Le cuir du Kombucha

L’événement Le cuir du Kombucha Arbois a été mis à jour le 2026-04-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)