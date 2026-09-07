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Le cuirassé Potemkine, Cinéma Studio 43, Dunkerque

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Studio 43 · Dunkerque

Le cuirassé Potemkine, Cinéma Studio 43, Dunkerque

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Studio 43
Adresse
Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque
Ville
59140 Dunkerque
Département
Nord

Le cuirassé Potemkine Dimanche 20 septembre, 14h45 Cinéma Studio 43 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk
conférence de Thierry Cormier

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