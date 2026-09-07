AGENDA · Dunkerque
Le cuirassé Potemkine, Cinéma Studio 43, Dunkerque
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Studio 43 · Dunkerque
Informations pratiques
Le cuirassé Potemkine Dimanche 20 septembre, 14h45 Cinéma Studio 43 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk
conférence de Thierry Cormier
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