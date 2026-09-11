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Le Cygne et l’enfant, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) · Trappes

Le Cygne et l’enfant, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel)
Adresse
4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes
Ville
78190 Trappes
Département
Yvelines

Le Cygne et l’enfant Dimanche 20 septembre, 10h30 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:09:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:09:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=FFEP0 »}]
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