Le Cygne et l’enfant, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) · Trappes
Informations pratiques
Le Cygne et l’enfant Dimanche 20 septembre, 10h30 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:09:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:09:00+02:00
Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=FFEP0 »}]
Sortie nationale – Ce programme de trois courts métrages de la réalisatrice sud-coréenne Miyoung Baek nous invite à plonger dans son univers poétique et onirique. Les objets du quotidien emportent-… Grenier à sel Le Cygne et l’enfant
À voir aussi à Trappes (Yvelines)
- Joyeuse Jungle !, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 11 septembre 2026
- Surprise !, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 11 septembre 2026
- Soudain, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 12 septembre 2026
- Soudain, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 13 septembre 2026
- Les Vacances de Golo & Ritchie, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes 14 septembre 2026