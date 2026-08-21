Le Déclic’ : un coup de pouce numérique !, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Le Déclic’ : un coup de pouce numérique ! Mardi 6 octobre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00

Tous les mardis (hors vacances scolaires) – 17h-18h30

Un médiateur numérique vous accueille chaque semaine pour répondre à vos questions sur le numérique. Nous essaierons ensemble de résoudre vos problèmes informatiques !

Pensez à venir avec votre matériel et des questions préparées.

Durée : 1h30

Attention ! Les permanences Déclic’ s’interrompent durant les congés scolaires

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Atelier d’initiation