Le Déclic’ : un coup de pouce numérique !, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Le Déclic’ : un coup de pouce numérique ! Mardi 6 octobre, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:30:00+02:00
Tous les mardis (hors vacances scolaires) – 17h-18h30
Un médiateur numérique vous accueille chaque semaine pour répondre à vos questions sur le numérique. Nous essaierons ensemble de résoudre vos problèmes informatiques !
Pensez à venir avec votre matériel et des questions préparées.
Durée : 1h30
Attention ! Les permanences Déclic’ s’interrompent durant les congés scolaires
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Atelier d’initiation
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