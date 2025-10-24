Le Dernier Rêve de Frida et Figaro Loft Cinémas Châtellerault

Le Dernier Rêve de Frida et Figaro

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Jour des morts, Frida Kahlo et Diego Rivera revivent brièvement leur amour tumultueux, embrassant à la fois la passion et la douleur, avant de faire un dernier adieu à la terre des vivants. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Le Dernier Rêve de Frida et Figaro

German : Le Dernier Rêve de Frida et Figaro

Italiano :

Espanol : Le Dernier Rêve de Frida et Figaro

L’événement Le Dernier Rêve de Frida et Figaro Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne