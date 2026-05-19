LE DESIGN SELON PIERRE PAULIN (1927-2009) Montpellier

Montpellier

LE DESIGN SELON PIERRE PAULIN (1927-2009)

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-06-27

Ne manquez pas la grande exposition temporaire au musée Fabre ! Elle sera dédiée à Pierre Paulin

Une 1ère grande exposition de design au musée Fabre de Montpellier

Ne manquez pas la grande exposition temporaire au musée Fabre ! Elle sera dédiée à Pierre Paulin

Une 1ère grande exposition de design au musée Fabre de Montpellier

Né en juillet 1927 à Paris et décédé à Montpellier en juin 2009, Pierre Paulin figure parmi les plus grands designers français du 20e siècle, contribuant à l’histoire de la naissance véritable de cette discipline au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays en pleine reconstruction. Aujourd’hui, ses créations iconiques, notamment la Mushroom Chair (1959), la Ribbon Chair (1966) ou la Tongue Chair (1968) continuent à incarner la modernité et un futur intemporel dans l’imaginaire collectif.

C’est durant ces années dites Trente Glorieuses , dans un monde qui connaît une expansion économique sans précédent, jusqu’à la conquête spatiale, et au choc pétrolier, que Pierre Paulin devient décorateur, et designer. Doté d’un puissant don d’observation, il puise ses sources dans les revues de design nordique ou américain, et dessine d’abord un mobilier conforme aux besoins de confort des années 50, avant d’inventer des formes plus souples qui épousent voire anticipent les aspirations sociétales des années 60, celles de la génération du baby-boom et de la pop culture.

Édités successivement par Meuble TV, Thonet frères et la société hollandaise Artifort, les meubles de Pierre Paulin conquièrent une identité rapide dans les salons d’arts ménagers et décoratifs et entrent dans les collections du MOMA à New York en 1968.

En 1970, choisi par Claude et Georges Pompidou, il est le premier designer invité à repenser les appartements de l’Élysée, il incarne alors la modernité de la culture française. Par la suite, il s’implique à travers la société ADSA dans une production de design industriel et de design global il dessine des produits pour la grande distribution et conçoit des projets pour les grands équipements publics.

Dans les années 80, il renoue avec son intérêt pour la permanence des styles, les savoir-faire traditionnels, la pièce à tirage limité, dans un rapport à la nature qui devance nos préoccupations actuelles. En 1992, il choisit de s’établir avec Maïa, son épouse, au cœur des Cévennes, sur un terrain qu’il va aménager pendant plusieurs années en mettant ses compétences de designer au service de l’architecture.

Pierre Paulin a exploré toutes les façons d’être designer en l’espace de cinq décennies. Visionnaire, et exigeant, cette forte personnalité offre à travers son œuvre, ou son travail comme il préférait dire, un véritable voyage dans l’époque qui a forgé notre siècle, bouleversant les modes de vie et les technologies.

Forte de toutes les pièces majeures de cette personnalité unique, l’exposition montre comment son parcours exemplaire illustre et questionne la richesse de cette discipline plurielle et protéiforme, le design, que Pierre Paulin a toujours pensé d’abord et avant tout au service du public.

Ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h. .

39 Boulevard de Bonnes Nouvelles Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 14 83 00 musee.fabre@montpellier3m.fr

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English :

Don’t miss the major temporary exhibition at the Musée Fabre! Dedicated to Pierre Paulin

A 1st major design exhibition at Montpellier’s Fabre Museum

L’événement LE DESIGN SELON PIERRE PAULIN (1927-2009) Montpellier a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT MONTPELLIER