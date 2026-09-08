Informations pratiques

« Le dilemme du hérisson » Cie Les Humanophones / Cie Sons de toile Vendredi 13 novembre, 10h00, 14h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

5€ par élève (maternelle/ élémentaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T10:00:00+01:00 – 2026-11-13T10:40:00+01:00

Fin : 2026-11-13T14:30:00+01:00 – 2026-11-13T15:10:00+01:00

Cie Les Humanophones / Cie Sons de toile

Représentations scolaires

Vendredi 13 novembre à 10h et 14h30

Durée : 40 minutes / À partir de 5 ans

Duo qui pique, qui frotte, sensible, cartoon, drôle et physique !

Ce tandem poétique sans parole nous plonge dans l’intimité de deux personnages parasités par l’intrusion du téléphone portable. Comment se démêleront-ils de cette addiction qui pollue leur besoin vital et inconditionnel d’être en relation ?

Comme dans un film sans paroles, ces deux architectes de l’intime racontent leur histoire sur un fil musical. La voix, les percussions corporelles, la danse sont leurs ingrédients gravitant autour d’un langage brut et poétique, celui de la musique des corps.

Un drôle d’univers teinté d’humour et de tendresse, rappelant Chaplin et les fulgurances des Cartoons, inventant de toute pièce un gestuaire singulier, à la fois intime et universel.

DISTRIBUTION :

Conception, écriture : Rémi Leclerc

Accompagnement à la mise en scène : Simon Filippi

Jeu, création musicale : Quelen Lamouroux et Rémi Leclerc

Regards artistiques : Florent Bergal, Caroline Lemignard, Yan Oliveri

Costumes : Noëlle Camus

Régie son et lumière : Iker Garay

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ théâtre corporel et musical Théâtre Jules Julien théâtre

© Cyprien Zéni, Noelle Camus, Enora Loffet