Le Diner de Cons, la comédie culte ! Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains
Le Diner de Cons, la comédie culte ! Théâtre La Dolce Vita Andernos-les-Bains jeudi 1 octobre 2026.
Andernos-les-Bains
Le Diner de Cons, la comédie culte !
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
La comédie culte !
Pierre Brochant, parisien prétentieux et sûr de lui, organise avec son cercle de copains un concours Elire l’homme le plus con possible lors de dîners de cons . Compagnie Les Arthurs
Mais ce principe délétère va lui revenir en pleine face. Gaffe après gaffe, François Pignon, l’invité du jour, le possible champion toute catégorie , va démonter sa vie, pleine de faux semblants, de petites lâchetés et de grandes saloperies…
Une pièce drôle et grinçante, dans laquelle l’arroseur se fait arroser et où le rire se nourrit de la bêtise des uns… et de la vanité des autres.
Notre avis
Quel plaisir de voir ou revoir cette comédie culte !
Durée 1h30 Tout public dès 14 ans. .
Théâtre La Dolce Vita 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Le Diner de Cons, la comédie culte !
L’événement Le Diner de Cons, la comédie culte ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Andernos-les-Bains
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