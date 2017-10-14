LE DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LE DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Allée Joseph Bonnier de la Mosson Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Construit dès 1723 par le Trésorier des Etats du Languedoc, Joseph Bonnier, le château de la Mosson est un monument d’exception dont il ne reste aujourd’hui que des vestiges grand salon aux superbes gypseries, statues, terrasses, parc et buffet d’eau.
Sur réservation obligatoire
Visitez les vestiges d’un monument d’exception et son grand salon, ses statues, ses terrasses et son buffet d’eau grandiose.
1h
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026
Créneaux
10h / 11h30 /14h / 17h
RDV
Allée Bonnier de la Mosson .
Allée Joseph Bonnier de la Mosson Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : LE DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Built in 1723 by Joseph Bonnier, Treasurer of the States of Languedoc, Château de la Mosson is an exceptional monument, of which only the vestiges remain today: a grand salon with superb gypseries, statues, terraces, park and water buffet.
L’événement LE DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
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