Informations pratiques

Montpellier

LE DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Allée Joseph Bonnier de la Mosson Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Construit dès 1723 par le Trésorier des Etats du Languedoc, Joseph Bonnier, le château de la Mosson est un monument d’exception dont il ne reste aujourd’hui que des vestiges grand salon aux superbes gypseries, statues, terrasses, parc et buffet d’eau.

Sur réservation obligatoire

Visitez les vestiges d’un monument d’exception et son grand salon, ses statues, ses terrasses et son buffet d’eau grandiose.

1h

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

Créneaux

10h / 11h30 /14h / 17h

RDV

Allée Bonnier de la Mosson .

Allée Joseph Bonnier de la Mosson Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : LE DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Built in 1723 by Joseph Bonnier, Treasurer of the States of Languedoc, Château de la Mosson is an exceptional monument, of which only the vestiges remain today: a grand salon with superb gypseries, statues, terraces, park and water buffet.

L’événement LE DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER