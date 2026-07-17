Le Donjon de Moret, Parfum au Moyen-Âge, Le Donjon de Moret sur Loing, Moret-Loing-et-Orvanne

Informations pratiques

Le Donjon de Moret, Parfum au Moyen-Âge 19 et 20 septembre Le Donjon de Moret sur Loing Seine-et-Marne

L’Atelier parfums est gratuit et ouvert à tous à condition d’avoir préalablement acquitté votre droit d’entrée pour la visite du Donjon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de votre visite du Donjon de Moret sur Loing, ancienne Demeure Royale, nous nous proposons un atelier Parfums dans la grande salle du 2ième étage.

Parfums au Moyen-Âge : jeu découverte. Allez-vous reconnaître les 10 odeurs ?

L’Atelier parfums est gratuit et ouvert à tous à condition d’avoir préalablement acquitté votre droit d’entrée de la visite du Donjon.

Le Donjon de Moret sur Loing 15 rue du Donjon 77250 Moret sur Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France 0642056385 https://donjondemoret.wixsite.com/ledonjondemoret https://www.instagram.com/donjondemoret/ Remontez le temps et voyagez à travers près de 1000 ans d’histoire… A proximité de Fontainebleau se dresse le Donjon de Moret, ancienne demeure royale du XIIème siècle nichée dans son écrin de verdure. Sauvé de la ruine en 1880 pour être restauré en habitation de plaisance et transmise de générations en générations. Accessible en pass Navigo par la gare de Moret Veneux les Sablons. Parking dans le village de Moret.

Jeu « Allez-vous reconnaître les 10 odeurs ? »

© BrunoTruchonBartes