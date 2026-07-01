Le Duo d’Aquí, Halle du Claouzou, Pont-de-l’Arn (81), Pont-de-Larn

Informations pratiques

Le Duo d’Aquí Vendredi 9 octobre, 16h00 Halle du Claouzou, Pont-de-l’Arn (81) Tarn

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T16:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T16:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:30:00+02:00

Le Duo d’Aquí, avec le chanteur Joanda et la comédienne Dòna Azalaís.

Entre chansons et saynètes théâtralisées, découvrez les secrets du cœur historique de la commune, bercé par la musique occitane de Joanda.

L’artiste occitan Joanda accompagné de Dòna Azalaís met en lumière l’histoire et le patr…

source: Le Duo d’Aquí – AgendaTrad

Halle du Claouzou, Pont-de-l’Arn (81) Halle du Claouzou, 81660 Pont-de-l’Arn, France Pont-de-Larn 81660 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/le-duo-aqui.9bb5hd99 »}]

avec Joanda occitan musique