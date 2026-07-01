Visite de la centrale hydroélectrique du Vintrou, Usine EDF du Vintrou, Pont-de-Larn

Informations pratiques

Visite de la centrale hydroélectrique du Vintrou Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Usine EDF du Vintrou Tarn

Gratuit. Tout public, à partir de 6 ans. Sur inscription obligatoire. 2 Groupes de 19 personnes maximum par horaire. Chaussures fermées obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Visite exceptionnelle de la centrale hydroélectrique du Vintrou

Venez découvrir les coulisses de la centrale hydroélectrique du Vintrou lors d’une visite commentée unique le samedi 19 septembre.

Une occasion rare d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de cette infrastructure emblématique et son rôle dans la production d’énergie renouvelable.

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En partenariat avec la Communauté de communes Thoré Montagne Noire dans le cadre de son label « Territoire engagé pour la Nature ».

Usine EDF du Vintrou Chemin de la sarnarié, 81240 Le Vintrou Pont-de-Larn 81660 Tarn Occitanie 05 63 37 69 70 http://www.tourisme-thoremontagnenoire.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/522/events/1927/animations »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 37 69 70 »}] Depuis la D54, prendre le chemin de la Sarnarié en direction de l’usine hydroélectrique.

Visite exceptionnelle de la centrale hydroélectrique du Vintrou

©CCTMN