Le FabLab du mercredi : Broderie, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Le FabLab du mercredi : Broderie Mercredi 7 octobre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Brodeuse numérique : votre propre création brodée sur un de vos vêtements.
Licence ouverte
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