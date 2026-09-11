Informations pratiques

Rouen

Le faubourg Saint-Sever un poumon économique

Devant l’église Saint-Sever Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 12:30:00

fin : 2026-10-01 13:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Pour commencer ce nouveau cycle à la découverte du quartier, zoom sur les activités qui s’y sont développées et en ont fait l’identité. Avant les commerces et les bureaux, les chantiers navals, verreries, manufactures de faïence et usines textiles se sont succédé sur la rive-gauche avec leurs richesses, leurs savoir-faire et leurs crises. Suivez notre guide pour un voyage dans le temps à la rencontre celles et ceux qui travaillaient jadis, au même endroit que vous.

RDV parvis de l’église Saint-Sever

1er octobre à 12h30

Sans inscription .

Devant l’église Saint-Sever Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : Le faubourg Saint-Sever un poumon économique

L’événement Le faubourg Saint-Sever un poumon économique Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme