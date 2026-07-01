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Animation musicale avec Orphéon Piston, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

dimanche 30 août 2026 · Parc et Canal Camille Claudel · Rouen

Animation musicale avec Orphéon Piston, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Parc et Canal Camille Claudel
Adresse
allée François Mitterrand, Rouen
Ville
76107 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit, sans inscription

Animation musicale avec Orphéon Piston Dimanche 30 août, 16h00 Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Profitez d’un moment musical convivial avec la fanfare Orphéon Piston au Parc Camille Claudel. Laissez-vous entraîner par un répertoire festif et rythmé, dans une ambiance chaleureuse à partager en famille ou entre amis.

Pour plus de renseignements sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal

Animation gratuite, sous réserve des conditions météorologiques.

Photo : Orphéon Piston © Tous droits réservés

Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]
La fanfare Orphéon Piston et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation musicale gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.

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