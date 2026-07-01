Animation musicale avec Orphéon Piston, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

Informations pratiques

Animation musicale avec Orphéon Piston Dimanche 30 août, 16h00 Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Profitez d’un moment musical convivial avec la fanfare Orphéon Piston au Parc Camille Claudel. Laissez-vous entraîner par un répertoire festif et rythmé, dans une ambiance chaleureuse à partager en famille ou entre amis.

Pour plus de renseignements sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal

Animation gratuite, sous réserve des conditions météorologiques.

Photo : Orphéon Piston © Tous droits réservés

Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]

La fanfare Orphéon Piston et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation musicale gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.