Le festival Précaire, entre ciel et terre PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, entre ciel et terre PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat samedi 8 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, entre ciel et terre
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, entre ciel et terre avec la Compagnie Si j’y suis, jonglage sonore mais pas que.
Deux personnages farfelus tentent de planter un arbre sur scène.
Dès leurs premiers gestes, les choses prennent une tournure inattendue l’arbre semble interagir avec eux, dévoilant un monde mystérieux où les frontières entre le végétal et l’humain s’estompent, à travers jonglerie en balles rebond et autres manipulations sonores.
Tout public — 50 min .
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14
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English : Le festival Précaire, entre ciel et terre
L’événement Le festival Précaire, entre ciel et terre Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat
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