Le festival Précaire, la famille vient en mangeant PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 7 août 2026.

Saint-Léonard-de-Noblat

Le festival Précaire, la famille vient en mangeant

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, la famille vient en mangeant avec la Compagnie MMM, Solo épique et collégial.

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants.

Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarette et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler !

À partir de 10 ans — 75 min .

PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14

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English : Le festival Précaire, la famille vient en mangeant

L’événement Le festival Précaire, la famille vient en mangeant Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat