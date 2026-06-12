Le festival Précaire, la famille vient en mangeant PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, la famille vient en mangeant PLace de la République Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 7 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Le festival Précaire, la famille vient en mangeant
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre du Festival Précaire, spectacle, la famille vient en mangeant avec la Compagnie MMM, Solo épique et collégial.
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants.
Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarette et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler !
À partir de 10 ans — 75 min .
PLace de la République Halle marchande Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 56 29 14
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English : Le festival Précaire, la famille vient en mangeant
L’événement Le festival Précaire, la famille vient en mangeant Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Noblat
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