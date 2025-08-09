Les Nocturnes des commerçants Saint-Léonard-de-Noblat

Saint-Léonard-de-Noblat

Nocturnes Art et Métiers d’Art

Centre bourg Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

L’association AVEC relance les Nocturnes Art et Métiers d’Art, un événement qui met en valeur les artisans, artistes et créateurs dans le centre historique de Saint-Léonard de Noblat. .

Centre bourg Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 Avecsaintleonard@gmail.com

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English : Nocturnes Art et Métiers d’Art

L’événement Nocturnes Art et Métiers d’Art Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-27 par Terres de Limousin