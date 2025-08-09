Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat samedi 1 août 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA
Collégiale de Saint-Léonard de Noblat 2 Place Wilson Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-23 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Fondées en 1967 et reconnues d’utilité publique en 1977, les Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques (CASA) regroupent des guides bénévoles qui accueillent les visiteurs dans une quinzaine de sites artistiques et religieux en France. CASA se donne pour tâche de faire visiter les édifices religieux de manière telle que chaque visiteur trouve dans son guide un ami et découvre, dans l’édifice qu’il visite avec lui, ses trois dimensions historique, artistique et spirituelle. Deux équipes de 2 guides se relaieront pour accueillir et faire visiter la Collégiale ou simplement partager un moment d’admiration de la beauté de ce monument millénaire. .
Collégiale de Saint-Léonard de Noblat 2 Place Wilson Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr
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English : Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA
L’événement Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Noblat
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